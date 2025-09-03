Revente de carburant : neuf (9) chauffeurs de la société "Owatrans" déférés au parquet

Neuf (09) chauffeurs de la société de transport Owatrans ont été interpellés par la Division des investigations criminelles (DIC) et déférés hier, mardi au parquet. Ils sont accusés d'« association de malfaiteurs, vol au préjudice de leur employeur et abus de confiance », pour un préjudice total estimé à 4,5 millions de FCFA.



Les personnes arrêtées sont Ousmane Cissé, Matar Diop Fall, Pape Ousmane Dieng, Matar Sall, Abdoulaye Faye, Ablaye Thiam, Mamadou Ngom et Victor Faye. Un neuvième chauffeur, dont le nom est répété, fait également partie du groupe.



La DIC avait été saisie d'une plainte de la société Owatrans contre ces neuf chauffeurs. Il ressort de la plainte qu'entre novembre 2024 et juillet 2025, ils auraient mis en place un système de détournement et de revente de carburant. Ces révélations ont été faites grâce à une mise à jour du logiciel de la société, qui a révélé des pertes de carburant inexpliquées sur cette période.



Lors de leurs auditions, rapporte "Libération", Ousmane Cissé et Matar Diop Fall ont reconnu les faits, précisant que le carburant détourné était revendu à des chauffeurs de « clando » (taxis clandestins). Les autres mis en cause ont nié les faits sans succès.