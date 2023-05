Révision exceptionnelle des listes électorales : le PDS demande le prolongement du délai

A quelques heures de la clôture de la période de révision exceptionnelle des listes électorales, une forte affluence des jeunes est remarquée dans beaucoup de centres d'inscription sur les listes.



Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a dépêché une « forte délégation ce Mardi 02 Mai 2024, au nom du Secrétaire Général National maître Abdoulaye Wade et du candidat Président Karim Wade pour se rendre auprès de certaines commissions administratives d'inscription sur les listes électorales notamment dans les départements de Dakar et de Pikine ( Grand Yoff et de celle de Pikine Guinaw Rails Sud) », peut-on lire dans un communiqué.



La délégation conduite par Magatte SY, Secrétaire National chargé des élections du Parti Démocratique Sénégalais (PDS): « Nous sommes venus nous enquérir de la situation des inscriptions sur les listes électorales. Vous savez, comme prévu par le décret, les inscriptions des citoyens s'arrêtent ce Mardi 02 Mai 2023, mais du constat fait sur l'engouement et le désir ardent des citoyens de se faire inscrire, nous sommes encore fondés à demander la prolongation des délais. Et nous demandons que les délais soient poussés jusqu'en fin juillet pour permettre à chaque citoyen de se faire inscrire et de jouir de ses droits fondamentaux, constitutionnels qui lui garantissent le vote, notamment, à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024 », a déclaré Magatte Sy, SG chargé des élections au niveau du parti démocratique sénégalais( PDS).



Une occasion pour Magatte SY, Secrétaire National du pds chargé des élections, d'affirmer que le « PDS va répondre au dialogue national lancé par le président de la République Macky Sall, mais selon lui le PDS s'est toujours inscrit dans ce sens. C'est un parti de dialogue ».



« Le président Macky Sall a fait quelques annonces que nous jugeons incitatives. Notamment l'amnistie de Monsieur Khalifa Ababacar Sall, une discussion au tour du parrainage, la révision du procès du président Karim Wade comme nous l'avons toujours réclamé. Nous souhaitons que tout soit abordé dans la sérénité, la franchise et la sincérité », souligne le communiqué.



Il terminera par confirmer qu'en dehors de ces « points nous avons demandé que d'autres points soient inscrits dans les discussions, notamment l'organisation de l’élection de façon inclusive et par une personnalité indépendante et neutre, ainsi que l'audit du fichier électoral qui nous tient à cœur; un audit indépendant, contradictoire et supervisé par l'UA, l'UE et les USA », poursuit-il.



Magatte Sy a profité de l'occasion pour répondre à l'ex-premier ministre sénégalaise, Mme Mimi Touré. Selon lui Mme Aminata Toure est conjuguée au passé et est multipliée par zéro. « Avez-vous entendu ou vu Mme Mimi Touré proposer quelque chose au peuple sénégalais qui lui soit utile ? Rien du tout ! Elle ne fait que s'attaquer au parti démocratique sénégalais et notamment le Président Karim Wade, après avoir échoué dans sa tentative d'éliminer Karim Wade du champ politique. Aujourd'hui compte tenu de l'évolution des choses, elle se retrouve dans le désarroi et exprime toute sa haine viscérale une fois de plus à l'encontre de Karim Wade et du PDS. Nous la laissons à son traumatisme chronique ».



« Nous sommes résolument tournés vers ce qui préoccupe les Sénégalais, c'est à dire demander que les délais soit prolongés jusqu'au 31 juillet enfin que tous les citoyens qui le désirent puissent se faire inscrire et inscrire chacun dix nouveaux sur les listes tout en préparant le retour imminent de notre candidat », lit-on dans le communiqué.



« Nous restons concentrés sur le soir du 25 février 2024, date de l'élection de Karim Wade comme Président de la République du Sénégal », a conclu Magatte SY.