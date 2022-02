Revue annuelle des réformes UEMOA : Abdoulaye Daouda Diallo évoque des "résultats satisfaisants" pour le Sénégal

Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a soutenu que la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA au Sénégal a connu un « résultat satisfaisant » en 2021.



« L’évaluation a montré un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 76,1% contre 73,9% en 2020 et un taux moyen d’exécution technique des projets et programmes de 81,0% contre 73,1% au titre de l’édition précédente. Il s’agit-là d’un résultat satisfaisant dont il faut se réjouir », a soutenu M. Diallo à l’occasion de la 7ème revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA au Sénégal.



Dans le cadre de la revue de cette année, « les évaluations ont porté sur cent seize (116) réformes et neuf (09) projets et programmes de l’UEMOA qui concernent directement plusieurs domaines sectoriels », selon M. Diallo. Pour lui, « il convient, par conséquent, de consolider cette dynamique positive en vue de réaliser la totalité des réformes et de boucler l’exécution des projets en cours, dans les délais impartis ».



Le ministre a rappelé que depuis sa création, l’UEMOA a initié et impulsé des réformes profondes et des politiques pertinentes. Ces réformes sont ancrées aussi bien dans les domaines de la « gouvernance économique, de l’union douanière, du marché commun que dans les secteurs clés de développement tels que les transports, l’énergie, l’aménagement du territoire et le développement humain », a-t-il énuméré.



A en croire le ministre, « ces réformes et politiques de l’UEMOA ont eu des impacts profonds dans la modernisation des appareils étatiques, en introduisant dans leur fonctionnement plus d’efficacité et de transparence ».



Il cité à titre d’exemples « les réformes du cadre harmonisé des finances publiques, en particulier l’introduction de la budgétisation par programme dont les maîtres-mots sont : souci de résultat, exigence d’optimisation des coûts et évaluation de l’action publique ».