Robinho pense que "Neymar pourrait rejoindre le Real Madrid"

Le bruit, d’un transfert de Neymar au Réal, a couru durant ces derniers jours. Selon Robinho cela pourrait se faire dans l’avenir : "Je ne sais pas. Neymar est un joueur très important pour l'équipe brésilienne. Je pense qu'il pourrait jouer à Madrid, mais ce sera difficile, car il a un contrat de cinq ans avec le PSG. C'est une possibilité", a laissé entendre le joueur de 33 ans.



Le nouveau sociétaire du club turc a aussi abordé la situation du club merengue. Robinho estime que c’est passager et que le Réal va revenir : « Je pense que c'est juste un moment, parfois vous pouvez passer par une mauvaise période, mais le Real Madrid est le Real Madrid. Il a encore des occasions de s'améliorer. Les gens veulent que Madrid gagne toute l'année. Je suis un Madridista et je veux toujours que l'équipe se porte bien. »



Concernant le match de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG, l’auriverde n’en doute pas. Pour lui ce match sera difficile pour les deux formations mais reste quand même à la portée des madrilènes : « Ce seront deux matches très difficiles, intenses pour les deux, tant pour le PSG que pour Madrid. Beaucoup pensent que c'est un tirage digne d'une finale. Ce sera très difficile pour les deux. Madrid va jouer deux matchs difficiles contre le PSG, mais pourquoi pas. Il y a une possibilité. Madrid peut gagner le titre pour une troisième fois consécutive. Ils doivent essayer de la gagner. C'est dur, mais c'est possible. »



Il a également évoqué le transfert de Coutinho au Barça : «C'est un joueur spectaculaire. Je suis sûr que ce sera une réussite. C'est un joueur phénoménal », a estimé l’ancien de Santos.