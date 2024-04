Rôle du Conseil constitutionnel, martyres de la démocratie : le président Diomaye Faye dit tout

“Monsieur, le président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil pour vos félicitations et vos propos bienveillants. Je voudrais souligner et apprécier le rôle important joué par votre institution dans le bon déroulement du processus électoral jusqu’à son terme” a dit le président de la République aux membres du Conseil constitutionnel.



Revenant sur son élection à la tête de la magistrature suprême, le président Diomaye Faye dit dès lors mesurer le sens de la responsabilité qui l’attend. “Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité faisant de moi le cinquième président de la République du Sénégal et ce dès le premier tour avec 54, 28% des suffrages exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge (...)”, a -t-il ajouté.





Ainsi, poursuit, le successeur de Macky Sall, “ce grand peuple que nous sommes aux prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées à démontrer à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines”.





“En m’adressant à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyres de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l’esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit être aussi rendu à nos aînés qui se sont battus pour l’avènement de la démocratie sénégalaise, ils ont posé les solides fondements d’une Nation indépendante, d’un Etat de droit secoué par moment mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de libertés, de justice et de progrès qu’ils nous ont donné en héritage”, a conclu le Président Bassirou Diomaye Faye.