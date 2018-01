Ronaldinho prend sa retraite - une Coupe du Monde et Ballon d'Or parmi les grands prix du Brésil

Le Brésilien Ronaldinho se retirera du football professionnel en 2018 après une brillante carrière au cours de laquelle il a remporté les plus gros prix.



Ronaldinho, 37 ans, a joué pour la dernière fois en compétition avec Fluminense en 2015 et sa retraite n'est pas une surprise.



L' international brésilien à 97 reprises est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps après une carrière incroyable au plus haut niveau.



Nous regardons les prix remportés par Ronaldinho au cours de sa carrière, notamment pour Barcelone, l'AC Milan et le Paris Saint-Germain.



2 - LaLiga

2 - Supercopa de Espana

1 - Coupe du Monde

1 - Copa America

1 - Coupe des Confédérations

1 - Ligue des Champions

1 - Serie A

1 - Copa Libertadores



2 - Joueur mondial de la FIFA de l'année

1 - Ballon d'Or

1 - Footballeur sud-américain de l'année

1 - 1999 Coupe des Confédérations Golden Ball

Musée du football brésilien Temple de la renommée

Panthéon du Milan AC