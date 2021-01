Ronaldo Nazario séduit par Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ne l'a jamais caché. À plusieurs reprises au cours de sa carrière, l'attaquant suédois a raconté que sa plus grande inspiration avait été Ronaldo Nazario. Les déclarations du Brésilien dans les colonnes de la 'Gazzetta dello Sport' devraient donc lui faire plaisir.



"Ibrahimovic a toujours dit qu'il me considérait comme une idole mais je le considère, moi, comme un cas unique, un exemple pour le football. Même si je n'avais pas souffert de toutes les blessures que j'ai eues, je n'aurais jamais pu jouer jusqu'à 40 ans comme lui", a déclaré la légende du football brésilien.



Auteur d'une belle saison avec le Milan AC malgré une longue absence sur blessure, l'attaquant suédois a inscrit 10 buts en 7 rencontres jouées en championnat et espère mener Milan vers un Scudetto historique.