Rooney s'en prend encore à Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford

Les difficultés de Manchester United font couler de l'encre. Les anciens mancuniens s'expriment tour à tour sur la situation catastrophique que connaisse les Red Devils. Après Gary Neville et Rio Ferdinand, c'est au tour de Wayne Rooney de parler de son ancien club. Dans les colonnes du Times, l'ancien attaquant international anglais de 36 ans (120 sélections/53 buts) explique ce qu'il ferait à la place d'Erik ten Hag pour les cas de Cristiano Ronaldo et de Marcus Rashford, mais également pour remettre Manchester United sur de bons rails :



« Mais je ne ferais pas jouer Cristiano Ronaldo, et je ne ferais pas jouer Marcus Rashford. Si j'étais à la place de Ten Hag, ma principale préoccupation serait d'apporter de l'énergie sur le terrain, et l'incapacité de United à recruter un numéro 9 signifie qu'ils se sont appuyés sur Ronaldo contre Brentford, même s'il ne s'est pas beaucoup entraîné avec l'équipe. Il semble qu'il ait besoin de temps pour se remettre en forme. Il a également fait savoir qu'il voulait quitter le club. Je ne connais pas ses raisons mais, comme je l'ai écrit dans ma dernière chronique, je le laisserais faire - c'est un grand joueur et il marquera toujours des buts mais la tâche de Ten Hag est de produire une équipe capable de se battre pour le titre dans trois ou quatre ans. Cela signifie reconstruire avec des joueurs plus jeunes. Quant à Marcus, je pense qu'il doit faire un examen de conscience et savoir ce qu'il veut, pour son propre bien, avant toute chose. Parce qu'en le regardant, c'est un vrai souci : on dirait qu'il a envie d'être ailleurs que sur un terrain de foot. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu sourire sur le terrain. Ses performances ont baissé - il n'a pas été sélectionné par l'Angleterre depuis plus d'un an. Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. C'est un garçon adorable, un gars du coin qui a gravi les échelons à United et que tout le monde veut voir réussir. Mais regardez la différence entre Marcus aujourd'hui et quand il est arrivé dans l'équipe : la passion qu'il montrait, le sourire sur son visage quand il marquait. C'est le jour et la nuit. » À voir ce que donnera le match face à domicile face à Liverpool, ce lundi. Pour le moment, Manchester United est bon dernier de Premier League avec deux défaites au compteur.