Ross-Béthio : les populations dans la rue pour réclamer le départ de la société qui distribue l’eau

La population de Ross-Béthio (nord du Sénégal) a exprimé son mécontentement hier dimanche; en organisant une marche pour protester contre la Société d’exploitation d’ouvrages hydrauliques (SEOH), délégataire du service public de l’eau dans cette commune du département de Dagana (nord). Les manifestants ont exigé le départ de la SEOH, qu’ils ont accusé « de fournir de l'eau non potable à la communauté, entraînant des problèmes de santé. »



Les porte-paroles des protestataires ont dénoncé la qualité « douteuse de l'eau » fournie par la société. Ils ont également soulevé la question de la cherté des factures d'eau, critiquant le tarif fixé à 275 francs par mètre cube. Ce qu’ils ont jugé excessif.



Selon Aps, la population de Ross-Béthio a interpellé l'État, qui est le responsable de la délégation du service de l'eau à la SEOH. Ce, dans le but de prendre des mesures urgentes. Une pétition lancée a recueilli un fort soutien, avec plus de 3000 signatures en une journée avec comme objectif initial de 5000 signataires.



Un des porte-paroles, Souleymane Barry, a souligné « l'urgence pour l'État de trouver des solutions pour fournir à la ville une société capable de produire de l'eau potable et ainsi résoudre le problème persistant de la pénurie d'eau ». Le chef de l’agence SEOH de Ross-Béthio a refusé de commenter la situation.