Rougui Diallo lacère sauvagement le visage et la jambe de sa petite sœur qu'elle accusait de sortir avec son copain

La victime, après avoir été acheminée à l’hôpital pour soigner ses graves blessures, a fini par porter plainte contre sa sœur. Tout s’est passé le jour de la Korité où tous les musulmans se demandent pardon et se présentent mutuellement des vœux. C’est également le jour où toutes les femmes sont concentrées dans leurs cuisines pour préparer de copieux repas. C’est dans ces circonstances que Rougui Diallo a surpris sa sœur dehors avant de lui lacérer la jambe et le visage avec des lames qu’elle avait par devers elle.



D’après notre source, tout cela pour l’amour d’un homme qui ne lui accorde aucune importance et considération. d’après certaines informations, l’homme en question dont Rougui Diallo est follement amoureuse est marié à une femme blanche. Toutefois, il entretient de bonnes relations d’amitié avec Fatou Diallo, la sœur de Rougui Diallo. Cette dernière, croyant que sa petite sœur et l’homme pour qui son cœur bat ont une liaison, ne pouvait plus retenir sa colère et n’arrivait plus à supporter sa petite sœur. C’est ainsi que l’irréparable s’est produit. L’enquête suit son cours. La mise en cause, qui n’a pas été arrêtée, répondra de la plainte de sa sœur ce jeudi au commissariat des parcelles Assainies. Une affaire à suivre...



Le Témoin