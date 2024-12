Roumanie: la Cour constitutionnelle annule l'élection présidentielle et ordonne un nouveau scrutin

La Cour constitutionnelle de Roumanie a annoncé, vendredi 6 décembre, dans un communiqué annuler les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 24 novembre et ordonner un nouveau scrutin.



La Cour constitutionnelle roumaine a décidé d'annuler l'élection présidentielle dont le second tour devait se tenir ce dimanche 8 décembre au lendemain de la déclassification de documents du renseignement national faisant état d'une opération d'envergure sur TikTok en faveur du candidat pro-russe Calin Georgescu, arrivé en tête au premier tour contre toute attente.



La cour « annule la totalité du processus pour élire le président roumain » pour « s'assurer de la validité et de la légalité » du scrutin et demande que « l'intégralité du processus électoral » recommence, peut-on lire dans le communiqué publié par la juridiction roumaine.



Une nouvelle date pour un nouveau scrutin

L'arrivée en tête de Calin Georgescu, candidat indépendant pro-russe partisan d'un arrêt de l'aide à l'Ukraine et quasiment inconnu, avait entraîné des suspicions d'irrégularités.



« Le processus électoral visant à élire le président de la Roumanie sera entièrement repris et le gouvernement fixera une nouvelle date et un nouveau calendrier pour les étapes nécessaires », précise la Cour constitutionnelle dans le communiqué.



Les partis d'extrême droite ont également obtenu de bons résultats lors des élections législatives de dimanche dernier, bien que les sociaux-démocrates au pouvoir soient arrivés en tête et espèrent former un gouvernement de coalition pro-européen. La Cour n'a pas remis en cause ce scrutin.