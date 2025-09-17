Royaume-Uni : manifestation contre la venue de Donald Trump, en visite d'État pour deux jours

Le rassemblement, organisé à l’appel de la coalition « Stop Trump », a réuni quelques milliers de personnes ce mercredi à Londres contre le président en visite d’État de deux jours au Royaume-Uni.



« Les migrants sont les bienvenus, Trump n’est pas le bienvenu », « Non au racisme, non à Trump », « Bombarder des enfants à Gaza et festoyer au Royaume-Uni », indiquent des pancartes des manifestants. Le rassemblement, organisé à l’appel de la coalition « Stop Trump », est encadré par plus de 1 600 membres des forces de l’ordre, a indiqué la police de Londres.



Impopulaire au Royaume-Uni



Donald Trump est arrivé mardi soir au Royaume-Uni, pour sa deuxième visite d’État dans le pays. Le président et son épouse Melania ont été reçus avec faste en milieu de journée par le roi Charles III au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres. Un banquet d’État est prévu mercredi soir. Mais Donald Trump est impopulaire au Royaume-Uni.



« Nous voulons donner aux Britanniques […] l’occasion d’exprimer leur haine envers Donald Trump, sa politique, son racisme », a expliqué Zoe Gardner, de la coalition « Stop Trump ». « J’ai peur de la façon dont le monde est envahi par des hommes vraiment mauvais », a relaté de son côté Jo Williamson, une manifestante de 58 ans. « Nous avons eu une grande manifestation ici ce week-end, très raciste, et nous voulions nous exprimer », a-t-elle ajouté, en référence à un rassemblement organisé par l’extrême droite auquel ont participé au moins 110 000 personnes.





Avec AFP