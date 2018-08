Royaume-Uni: soupçon d'attaque terroriste devant le Parlement britannique

Il était 6 heures et demi ce matin, heure française, quand une voiture a foncé vers les barrières de sécurité du Parlement britannique. Selon un témoin cité par la BBC, « la voiture s'est déportée de l'autre côté de la route, heurtant au passage des cyclistes qui attendaient au feu rouge. Puis elle a traversé la voie et accéléré le plus rapidement possible pour finalement percuter la barrière à pleine vitesse ». Bilan : plusieurs blessés mais aucun ne serait en danger de mort selon la police londonienne.



Le conducteur a tout de suite été arrêté par les forces de l'ordre présentes sur place. A l'heure actuelle, nous ne connaissons ni son nom ni ses motivations. Mais la section anti-terroriste de Scotland Yard, qui a pris la direction de l'enquête, a déclaré ce matin vouloir traiter cet incident comme un acte terroriste.



Ce mardi 14 août à la mi-journée, la station de métro de Westminster est fermée et le quartier tout autour du lieu de la collision, bouclé. Le Parlement britannique avait déjà subi une attaque similaire à la voiture bélier au mois de mars 2018. Depuis, des barrières de sécurité en béton et en acier ont été installées tout autour des grilles du bâtiment.