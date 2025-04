Rufisque : 46 kg de chanvre indien saisis par la police

Le commissariat central de Rufisque a encore frappé fort dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Les éléments de la brigade de recherches (BR) de la sûreté urbaine ont saisi hier jeudi, 46,25 kg de chanvre indien ainsi que d’une moto de marque Suzuki GSX-R, à hauteur de la centrale électrique du Cap des Biches (Rufisque).



Selon des informations obtenues par Seneweb, cette opération est le fruit d’une longue mission de surveillance. Alertés sur un possible débarquement de drogue en provenance de la mer, les enquêteurs ont mis en place un dispositif discret en bordure de la rive, où ils ont passé la nuit du mercredi au jeudi.



Sentant probablement la présence policière, les convoyeurs ont modifié leur plan initial et débarqué la marchandise au niveau de la centrale. Malgré cette manœuvre, les policiers sont parvenus à localiser et à saisir la drogue.