Éliminatoires Mondial FIBA 2027 : le Sénégal domine la Côte d’Ivoire et prend sa revanche

Le Sénégal s'est imposé face à la Côte d’Ivoire sur le score de 85 à 72, ce jeudi 2 juillet à Dakar, à l’occasion de la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.
Les Lions ont pu compter sur l'excellente performance de Brancou Badio. Le meneur sénégalais a été le grand artisan du succès des siens avec 23 points, 8 rebonds et 7 passes décisives.
Grâce à ce succès, le Sénégal consolide sa première place dans ces éliminatoires et prend sa revanche sur la Côte d’Ivoire, seule équipe à l’avoir battu lors des deux premières fenêtres de qualification.
Dans l’autre rencontre du groupe, République démocratique du Congo s’est largement imposée face à Madagascar (82-62), confirmant son bon début de troisième fenêtre.
Les Lions poursuivront leur campagne ce samedi 4 juillet face à Madagascar (18h00 GMT), tandis que la RD Congo sera opposée à la Côte d’Ivoire (15h00 GMT).
Les Lions ont pu compter sur l'excellente performance de Brancou Badio. Le meneur sénégalais a été le grand artisan du succès des siens avec 23 points, 8 rebonds et 7 passes décisives.
Grâce à ce succès, le Sénégal consolide sa première place dans ces éliminatoires et prend sa revanche sur la Côte d’Ivoire, seule équipe à l’avoir battu lors des deux premières fenêtres de qualification.
Dans l’autre rencontre du groupe, République démocratique du Congo s’est largement imposée face à Madagascar (82-62), confirmant son bon début de troisième fenêtre.
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