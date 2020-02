Rufisque : plus 185 personnes interpellées lors d’une opération de sécurisation

Une opération combinée police et gendarmerie a été effectuée dans le département de Rufisque, le 05 Février 2020. Pour les besoins de l’opération, 426 hommes ont été engagés pour effectuer cette mission de grande envergure avec 32 véhicules à leur disposition.



Ladite opération a permis de mettre la main sur 185 personnes, 1 personne arrêtée pour conduite en état d’ivresse, et destruction de bien d’autrui, 08 arrêtées pour détention et usage de chanvre indien. En outre, 06 individus ont interpellés pour racolage public, 1 personne pour offre et cession de chanvre indien, qui était en possession avec 250g et 7 cornets.



Un individu a été également interpellé pour ouverture de débit de boisson alcoolisée sans autorisation. L’opération a également permis de mettre en fourrière 86 véhicules dont 14 motos et 245 pièces ont été saisies pour diverses infractions afférentes à la conduite.