Rufisque : un homme arrêté avec 4 kg de chanvre indien

Le Commissariat central de Rufisque a procédé à l’arrestation d’un individu qui détenait 4kilos de de chanvre indien. L’opération a été menée après une information faisant état d’un possible débarquement de drogue par la mer.

 

Une équipe de surveillance a été déployée et, aux alentours de 4h30 du matin, les policiers ont intercepté un conducteur de moto de type Jakarta circulant près des cimetières de Diockoul, avec un sac accroché à son véhicule.
 

Arrêté, la fouille a permis de découvrir quatre blocs de chanvre indien, pesant chacun un kilogramme. « Le mis en cause a été trouvé en possession de quatre kilos de chanvre indien », a expliqué la police.

 

Le suspect a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte.

Ndeye Fatou Touré

Samedi 23 Août 2025 - 00:38


