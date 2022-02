Rufisque: une erreur du bureau Cadastre coûte 350 millions à l'Etat

350 millions de FCFA. C’est la somme que l’État du Sénégal devra payer au sieur Abdou Kitane pour réparer la « grosse erreur » commise par le bureau du Cadastre de Rufisque. Selon les informations de « Libération », le 20 janvier dernier, la première Chambre civile du tribunal Hors classe de Dakar a condamné l'Etat du Sénégal à payer à Abdou Kitane la somme de 350 millions de francs Fcfa pour toutes causes de préjudices confondues. Ce, après avoir déclaré l'Etat du Sénégal entièrement responsable du préjudice subi par Abdou Kitane du fait du « fonctionnement défectueux », du Bureau du Cadastre de Rufisque.



En effet, le 21 novembre 1996 devant Me Aïssatou Guèye Diagne, notaire, Abdou Kitane avait acquis auprès de Raymonde De Souza une parcelle de terrain situé à Keur Daouda Sarr (banlieue de Rufisque) d'une superficie d'1 hectare 59 à extraire du Tf2610 propriété exclusive de la vendeuse. Ladite parcelle a été immatriculée sous le Tf numéro 2883/R, propriété exclusive d'Abdou Kitane. Toutefois, le titre foncier est entré dans la commune de Rufisque depuis l'achèvement de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio pour les besoins de l'édification de l’autoroute. L'Etat du Sénégal avait procédé à l'expropriation, suivant le décret numéro 2010-1387 du 15 octobre 2010, de 6673 m2 de la parcelle d’Abdou Kitane. Subséquemment, ces 6673 m2 constituent le Tf7758/R immatriculé au nom de l'Etat du Sénégal.



Ainsi, le surplus du Tf2883 du sieur Kitane devrait être de 9255 m2. Le Conservateur des Domaines de Rufisque ne disait pas le contraire en délivrant à monsieur Kitane, à la demande de ce dernier, un état des droits réels le 14 août 2018, lui reconnaissant une superficie de 92 ares 55 centiares, pour dire 9255 m2. Mais à la grande surprise de Kitane, Me Boubacar Djiba, géomètre privé, requis par ses soins quand il voulait procéder au morcellement de son terrain en parcelles de 150 m2 usage d'habitation, ils se sont rendu compte en effectuant le bornage du Tf2883/R qu’une « grosse erreur » a été commise par le Bureau du Cadastre de Rufisque, en faisant empiéter ce Tf sur des Tf voisins préexistants, notamment le Tf1024/R et le Tf1173/R.