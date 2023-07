Rugby - Africa Women's Seven: les « Lionnes » éliminées de la course aux JO

Logée dans la poule A, l’équipe nationale féminine de rugby à VII est éliminée de la course au Tournoi pré-qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Après avoir remporté leurs trois premiers matchs, les protégés du sélectionneur national, El Hadji Omar Cissé ont été éliminées par le Zimbabwe (10-7) en match de la troisième place.



Avec ce revers, les « Lionnes » occupent la quatrième place et voient éliminer de la course aux JO de Paris 2024. Le Zimbabwe, la Zambie et le Ghana sont les pays qualifiés pour la prochaine et dernière étape qualificative des JO de Paris 2024.