Rupture entre Noo Lank et And Samm Jikko Yi : le collectif dénonce le silence face à la campagne LGBT à Dakar

Le collectif Noo Lank a annoncé, ce mercredi 14 mai 2025, sa décision de se retirer de la plateforme And Samm Jikko Yi. Pour cause, il dénonce le « silence assourdissant » face à ce qu’il qualifie de campagne de propagande LGBT ciblant ouvertement Dakar. Dans communiqué parvenu à PressAfrik, le collectif exprime sa « profonde sidération devant l’absence de réaction de certaines organisations religieuses et culturelles. »



Noo Lank, connu pour ses positions fermes sur la défense des valeurs morales et culturelles du Sénégal, regrette que des partenaires de lutte comme And Samm Jikko Yi, avec qui il partageait jusqu’ici des idéaux communs, aient selon lui manqué à l’appel à un moment crucial. « Le collectif peine à comprendre le silence assourdissant d’organisations religieuses et culturelles telles que And Samm Jikko Yi, avec laquelle il a pourtant activement collaboré », peut-on lire dans le document.



Le collectif estime que « ce manque de réaction équivaut à un reniement de l’objet social de la plateforme et de ses engagements initiaux. » En conséquence, Noo Lank a pris la décision de rompre tout lien avec And Samm Jikko Yi, bien qu’il reconnaisse les combats menés ensemble par le passé contre « la promotion de l’homosexualité et des pratiques similaires au Sénégal ».



Cette rupture est qualifiée de « regrettable mais responsable. » Le collectif conclut en réaffirmant son attachement aux « valeurs fondamentales » du pays et sa volonté de poursuivre le combat, même en « solitaire. »