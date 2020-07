Russie : à Khabarovsk, des milliers de personnes manifestent contre l'arrestation d'un gouverneur

Une nouvelle manifestation contre l'arrestation d'un gouverneur régional russe, accusé de meurtres, a réuni, samedi 18 juillet, des milliers de personnes à Khabarovsk. Le mouvement de protestation ne s'affaiblit pas dans cette ville de 600 000 habitants située à 6 100 km à l'est de la capitale russe.



Sergueï Fourgal, gouverneur de la région de Khabarovsk et membre du parti nationaliste LDPR, a été arrêté le 9 juillet pour des accusations de meurtres remontant à plus de 15 ans, qu'il rejette. Ses partisans voient dans cette affaire une tentative de neutraliser un adversaire du parti au pouvoir Russie Unie.



L'arrestation de Sergueï Fourgal a provoqué d'importantes manifestations de protestation à Khabarovsk depuis la semaine dernière. Si à Moscou plusieurs mouvements d'opposition ont réuni des foules importantes par le passé - souvent réprimés par la police- , les manifestations de protestation d'ampleur restent rares dans les régions russes.



À Khabarovsk, plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles des jeunes, des personnes âgées ou encore des femmes avec enfants en poussette, ont défilé samedi dans le centre-ville, en brandissant des pancartes où il était écrit "Liberté pour Fourgal!", a constaté un correspondant de l'AFP.



Selon un communiqué de la mairie de Khabarovsk, ils ont été "jusqu'à 10 000" à avoir défilé dans les rues du centre. Selon le site d'information local Dvhab.ru, entre 15 000 et 30 000 personnes auraient participé au défilé alors que les températures dépassaient les 30 degrés.



"Procès équitable"



Les manifestants ont réclamé un "procès équitable" pour leur gouverneur à Khabarovsk et non pas à Moscou où Sergueï Fourgal,a été emmené après son arrestation pour y être placé en détention provisoire.



Samedi dernier, le mouvement de protestation a rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Khabarovsk, selon les partisans de Sergueï Fourgal.



Ancien médecin, homme d'affaires et député du parti nationaliste LDPR au Parlement russe, Sergueï Fourgal, 50 ans, a été élu à la surprise générale en 2018 gouverneur de la région de Khabarovsk avec près de 70 % des voix, évinçant le candidat de Russie Unie.



Après son arrestation, très médiatisée, son parti a menacé de quitter le Parlement et de faire démissionner d'autres gouverneurs élus sous son étiquette.



Selon la version des enquêteurs, Sergueï Fourgal a organisé en 2004 et 2005 l'assassinat de plusieurs hommes d'affaires et a été dénoncé par des "complices" de l'époque.