Russie: la détention provisoire du cycliste français Sofiane Sehili est prolongée jusqu'au 3 novembre

La détention provisoire du cycliste français Sofiane Sehili, arrêté début septembre 2025 en Russie, a été prolongée jusqu'au 3 novembre, a annoncé mardi l'agence de presse officielle TASS en citant un tribunal de l'Extrême-Orient russe. «Le 30 septembre 2025, le tribunal de district d'Oussouriïsk, dans la région de Primorié, a prolongé la détention (de Sofiane Sehili, ndlr) jusqu'au 3 novembre 2025», a affirmé le service de presse de l'instance judiciaire, cité par l'agence. Ce cycliste d'endurance de 44 ans a été arrêté en Extrême-Orient russe, qui devait être l'étape finale de son record du monde de la traversée eurasienne à vélo, rapporte l'AFP.