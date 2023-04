Russie: le fils de Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, déclare avoir servi dans les rangs de Wagner

C’est Evgueni Prigojine qui a vendu la mèche. Le patron de Wagner a déclaré que Nikolay, fils de Dmitri Peskov, avait combattu dans la région de Lougansk au sein de la milice privée durant un peu moins de six mois sous une fausse identité. Des informations confirmées par l’intéressé sur le site Komsomolskaya Pravda, où Nikolay affirme que c’est lui qui a voulu s’engager et que toute sa famille l’a soutenu dans sa démarche.



Il reconnaît aussi que son père Dmitri l’a aidé à contacter la milice et qu’après une formation de trois semaines, il s’est retrouvé sur le terrain. Il n’a pas donné d’indication sur sa localisation, mais reconnu qu’il avait été décoré de la médaille du courage.



Des doutes sur la véracité de l'information

Nikolay Peskov est maintenant en congé et précise encore que son uniforme est bien rangé dans une armoire, prêt à servir une nouvelle fois, pour le cas où il déciderait de se réengager. De quoi tordre le cou à la rumeur qui dit que les enfants de hauts dignitaires du Kremlin et des oligarques ont préféré fuir le pays plutôt que de le servir. Mais des doutes subsistent, car toutes ces informations sont invérifiables.



En septembre dernier, Nikolay Peskov, piégé au téléphone par des proches de l’opposant Alexeï Navalny, avait reconnu qu’il n’avait pas honoré une convocation d’un bureau militaire. Selon la version officielle, on sait désormais qu’il a préféré combattre dans les rangs de Wagner.