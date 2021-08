Russie : trois morts dans le crash d'un avion militaire en vol d'essai

«Il n'y a aucun survivant. Nous exprimons nos condoléances aux proches des membres d'équipage», a déclaré l'OAK à l'agence TASS, précisant que l'avion n'avait pas fait de victimes au sol. Plus tôt, le service de presse de l'OAK avait déclaré à l'AFP que l'avion avait subi un «accident en phase d'approche pour l'atterrissage sur l'aérodrome de Koubinka». Le comité d'enquête a pour sa part annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête pour violation des règles de sécurité.

Selon l'agence russe Ria Novosti, l'avion, avec trois personnes à bord, s'est écrasé après un incendie sur un moteur. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et à la télévision montre un moteur sur l'aile droite de l'appareil prenant feu avant qu'il ne s'écrase.



L'aérodrome militaire de Koubinka, près de Moscou, où l'avion devait atterrir, doit accueillir à partir de la fin de semaine un grand salon consacré aux armements et à l'armée russe. Les catastrophes aériennes impliquant des appareils militaires surviennent régulièrement en Russie.