Diplomatie : Pedro Sánchez plaide pour des partenariats stratégiques de l’UE avec le Sénégal

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a souligné l’importance de « construire un environnement pacifique, sûr et stable, fondé sur la prospérité partagée, avec des voisins aussi pertinents pour notre pays que le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie ». D’après les médias espagnols, Sánchez a fait cette annonce, jeudi 8 janvier, à Madrid, à l’ouverture de la Xe Conférence des ambassadeurs, sous le thème « L’Espagne acteur mondial » qui réunit pendant deux jours plus de 100 chefs de missions diplomatiques espagnoles accréditées dans le monde.



S’adressant au corps diplomatique, le Premier ministre a annoncé que l’Espagne proposera à la Commission européenne d’établir, dans les mois à venir, des « partenariats stratégiques renforcés » avec des pays partenaires clés, notamment le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie. Il a souligné que cette approche « sera également l’une des priorités de la politique étrangère européenne et de notre politique de voisinage sud d’ici 2026 ».



Pour rappel, le chef du gouvernement espagnol avait effectué une visité au Sénégal, en août 2024, dans le cadre d’une tournée africaine. Ces deux autorités se rencontrer, à Séville, le 1ᵉʳ juillet 2025, en marge de la 4ᵉ Conférence des Nations Unies sur le financement du développement. « L’entretien a porté sur l’état et les perspectives des relations bilatérales entre le Sénégal et l’Espagne, avec un accent particulier sur la coopération dans les domaines stratégiques tels que l’agriculture, la gestion migratoire, les investissements durables et la stabilité régionale », selon la présidence.