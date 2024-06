Rwanda: démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives

Trois semaines de campagne pour les trois candidats à l’élection présidentielle, avec un coup d’envoi ce samedi 22 juin dans la principale ville du nord du pays, à Musanze, pour le chef d’État Paul Kagame.



Meetings presque tous les jours

Des meetings prévus presque tous les jours pendant toute la période électorale pour le parti présidentiel, le Front patriotique rwandais, mais aussi pour les deux autres candidats. Le député Frank Habineza, fondateur du parti vert démocratique, seule formation politique d’opposition, en campagne dans la capitale Kigali pour ce premier jour et Philippe Mpayimana, employé du ministère de l’Unité nationale et de l’engagement civique au départ du district de Kirehe, à l’extrême sud-est du pays.



Affiche électorale identique

Une affiche électorale identique à celle du dernier scrutin présidentiel de 2017, avec une nouveauté, cette année, pour la première fois, la campagne et les élections législatives se tiennent au même moment avec près de 600 candidats pour les 80 sièges de députés du Parlement rwandais.