Rwanda : un ancien lieutenant-colonel hutu renvoyé devant les assises à Paris pour complicité de génocide

La justice française a confirmé mercredi 8 avril le renvoi devant les assises spéciales de Cyprien Kayumba, ancien lieutenant-colonel hutu rwandais, soupçonné d’avoir livré des armes utilisées lors du génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda. Cette décision, révélée par des sources judiciaires, fait suite à un non-lieu prononcé en janvier 2025 par une juge d’instruction du pôle crimes contre l’humanité du tribunal de Paris, selon le média français RFI.



Le parquet national antiterroriste (Pnat) avait fait appel de cette décision, demandant l’organisation d’un procès pour complicité de génocide et de crimes contre l’humanité. Ce recours a été suivi par la chambre de l’instruction, qui a ordonné le renvoi devant les assises spéciales, juridiction compétente pour juger les crimes les plus graves relevant du droit international.



Par ailleurs, le Rwanda a entamé mardi sa semaine annuelle de commémoration du génocide contre les Tutsi, qui s’est déroulé en 1994. Cette année marque le 32e anniversaire de cette tragédie.



Le président Paul Kagame a présidé la cérémonie officielle au Mémorial du Génocide de Kigali, où reposent plus de 250 000 victimes.

