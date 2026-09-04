Diphtérie au Sénégal : six régions touchées, 34 cas confirmés dont 6 décès

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a fait le point sur la situation de la diphtérie au Sénégal. Depuis la confirmation du premier cas, le 1er août 2026, 34 cas confirmés, dont six décès, ont été enregistrés dans huit districts sanitaires répartis dans six régions du pays, selon un communiqué.



La région de Kédougou concentre la majorité des cas avec 23 personnes infectées. Elle est suivie de Dakar avec cinq (5) cas et Thiès avec trois (3) cas. Les régions de Louga, Diourbel et Kaolack ont enregistré chacune un (1) cas.



Face à cette situation, le ministère indique avoir renforcé, dès la détection des premiers cas, les mesures de riposte en collaboration avec les autorités administratives et territoriales ainsi que les partenaires.



Ces mesures comprennent notamment la prise en charge des cas, l’investigation systématique autour des cas cas, l’identification et le suivi des personnes ayant été en contact avec les patients ainsi que le renforcement de la surveillance épidémiologique.



Les autorités sanitaires ont également mis l’accent sur la vaccination de rattrapage des enfants non ou insuffisamment vaccinés et la sensibilisation des populations à l’importance d’une consultation médicale précoce dès les premiers signes.



Le ministère de la Santé rappelle que la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse à potentiel épidémique. Elle reste toutefois évitable grâce à la vaccination. Elle peut se manifester par plusieurs symptômes, notamment un mal de gorge, de la fièvre, une difficulté à avaler, un enrouement, un gonflement du cou ou la présence de membranes grisâtres dans la gorge avec parfois des difficultés respiratoires.



Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique invite ainsi les parents à respecter le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination (PEV), à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à compléter, si nécessaire, les doses manquantes.



Il recommande également de consulter la structure de santé la plus proche dès l'apparition des premiers signes et d'éviter toute automédication.



Enfin, le ministère appelle à la vigilance et au respect strict des recommandations sanitaires, rappelant que « la vaccination protège » et que « la consultation précoce peut sauver des vies ».