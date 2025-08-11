SEN’EAU : Perturbations dans la distribution d’eau à Dakar et Rufisque les 13 et 14 août

La société SEN’EAU annonce des perturbations dans la distribution d’eau potable à Dakar, Rufisque et dans certaines zones de la banlieue les mercredi 13 et jeudi 14 août 2025. « Ces désagréments sont liés à des travaux de remplacement d’accessoires hydrauliques sur la conduite principale d’Adduction du Lac de Guiers n°1 (ALG1) », indique le communiqué parvenu à PressAfrik.
Profitant de la baisse de consommation d’eau pendant le Magal de Touba, l’entreprise procédera à ces opérations qui nécessiteront l’arrêt du surpresseur de Carmel, essentiel pour l’acheminement de l’eau vers Dakar. Les travaux pourraient entraîner « une baisse de pression » ou même des « manques d’eau » dans les zones concernées.
SEN’EAU précise que « le retour progressif à la normale est attendu dans la soirée du jeudi 14 août 2025, après remise en service de l’ouvrage. Un dispositif de camions-citernes sera mis en place pour approvisionner les quartiers les plus impactés. »
La société sollicite « la compréhension » des usagers pour les désagréments causés par ces interventions, rappelant qu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration continue du service de distribution d’eau.
