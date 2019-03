SENMAD - Le Onze des Lions avec Krepin Diatta

Comme attendu par la plupart des supporters sénégalais, le jeune milieu offensif du FC Bruges, Krépin Diatta va être lancé ce samedi, face au Madagascar, dans le match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Can 2019.



Il sera titulaire et juste derrière le trio d’attaque composé de Sadio Mané, Mbaye Niang et Ismaila Sarr. Krépin sera assisté de deux milieux tampons : Idrissa Gana GUEYE et Pape Alioune Ndiaye.



Dans les buts, il y aura Édouard Mendy, le gardien du Stade Reims. En défense il y aura l’axe Salif Sané-Kalidou Koulibaly. Sur les côtés, Youssouph Sabaly sera à gauche et Moussa Wagué à droite.



Source: e-Media