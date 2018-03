SONACOS de Ziguinchor : Les opérateurs arachidiers réclament 4 milliards de F CFA à l'Etat

Les opérateurs arachidiers de Ziguinchor haussent le ton. Ils réclament à la SONACOS SA, une enveloppe de 4 milliards de F CFA. Ces derniers dénoncent également l’arrêt de paiement des bons. Très en colère, ils menacent de porter l’affaire devant la justice, si la société ne s’exécute pas d’ici la fin du mois.



Selon leur porte-parole Lansana Koné, les opérateurs sont fatigués de délivrer leur arachide pour ne pas ne pas être payé. « Les opérateurs sont fatigués. Dans la mesure où ils ont délivré des arachides et n’ont pas été payé. Au moment où je vous parle, on est à 35 714 tonnes, seulement une partie à été payée. Tout le reste n’a pas été payé. Tous ces opérateurs ont quitté leur village parce qu’ils sont acculés par les paysans. Nous demandons à ce que les autorités nous apportent des solutions adéquates à ce problème», fulmine-t-il sur les ondes de Walf Fm



A en croire M. Koné, « dès le 6 février, le paiement est arrêté. Depuis lors, tout ce qui a été enregistré comme poids (en arachide), n’a pas été payé, c’est vraiment déplorable. Ils ont même exigé aux opérateurs d’ouvrir des comptes pour leur faire des virements, et jusque là, rien n’a été fait à ce niveau», rapporte Walf Radio.