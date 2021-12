SOTRAC: d’ex-agents marchent pour réclamer 9 milliards de francs à l’État

D’anciens travailleurs de la Société des transports en commun du Cap-Vert (SOTRAC) ont marché, hier mardi, à Dakar, pour exiger le paiement du reliquat de leurs indemnités. Ces derniers qu’ils ont évalués à plus de neuf (9) milliards de francs CFA.



Composés majoritairement de personnes âgées, ils ont pris leur départ à la Place de la Nation (ex Obélisque) et ont marché jusqu’au Rond-point de la RTS. Selon leur porte-parole, Mamadou Moustapha Diagne, ils ont tenu à faire cette marche « sous le soleil » pour réclamer la somme de « 9 milliards 113 millions », que l’Etat leur doit toujours, suite notamment à la liquidation de l’entreprise publique en 1998. À l’en croire, la dette globale s’élevait au départ à « 24 milliards ». Mais ils ont dû « renégocier » avec l’État cette somme à 14 milliards.



D’après « L’As », de cette somme, les anciens travailleurs de la SOTRAC n’ont reçu que 5 milliards et il reste jusqu’à présent plus de 9 milliards, a révélé Mamadou Moustapha Diagne. Par ailleurs, face au « mépris » de l’État, ces agents, qui n’en sont pas à leur première marche, ont décidé de « revenir à la charge », en y associant leurs enfants, conjoints et autres membres de leurs familles respectives.



Venue prendre part à cette marche pacifique pour soutenir ses parents, Mame Fatou Fall a affirmé que « cela fait maintenant presque 24 ans que nos parents courent derrière cet argent (…). Nous les jeunes, nous allons prendre la relève. Cette fois-ci, on l’a fait d’une manière pacifique, mais si l’État ne fait rien, nous reviendrons avec beaucoup plus de force jusqu’à ce que notre situation soit réglée », a-t-elle menacé.