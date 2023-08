Sabotage des conduites de l'Onas à Touba : Serigne Mountakha dédouane les auteurs

Les dames mises en cause dans l'affaire du sabotage du réseau de l'Onas de Touba ont recouvré la liberté hier vendredi. Conduites directement dans les locaux de la Section de Recherches de Thiès, aussitôt après leur interpellation, mercredi passé vers 18H, pour les besoins de l'enquête suite à une exploitation, par les gendarmes, des images des caméras de surveillance, devant le ministre de l'Eau et de l'assainissement, le Khalife gé-mnéral des mourides a plaidé en leur faveur.



Selon L'Observateur, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a écarté devant Serigne Mbaye la thèse du sabotage. Pour le Chef de la communauté mouride, les 3 dames ont totalement ignoré la gravité de leurs actes dans le seul souci d'empêcher les eaux de pluie d'envahir leurs domiciles, alors qu'elle sont dans l'attente de leurs hôtes pour célébrer le Grand Magal. Qu'on ne les tienne pas rigueur, elles n'ont pas agi ainsi pour saboter le réseau de l'Onas», précise le patriarche de Darou Minam.



Une plaidoirie du premier des mourides qui vient ainsi annihiler toutes formes de poursuites annoncées par le ministre de l'Eau et de l'assainissement. Les trois suspects ont ainsi rejoint leurs domiciles conjugaux respectifs.