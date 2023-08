Saccage à l’UCAD : le cerveau de l’attaque arrêté

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été réduite en néant lors des manifestations de juin dernier suite à la condamnation de Ousmane Sonko à deux ans ferme dans le procès l'opposant à Adji Sarr. Le campus social, des amphithéâtres, des édifices publics, les écoles et instituts, des bus ainsi que des documents ont été brûlés. Le Soleil informe que la police a mis la main sur le cerveau de cette attaque.







Le Soleil rapporte qu’un étudiant en Master 2 de géographie a été appréhendé par les enquêteurs. Face aux enquêteurs, M. T, domicilié à Thiaroye, aurait d’abord tenté de nier les faits qui lui sont reprochés. Mais il aurait été par la suite coincé par le dispositif de vidéosurveillance de l’UCAD.



Dans les images que les policiers lui auraient présentées, l’étudiant aurait été aperçu à la tête de sa bande en train de commettre les actes incriminés.





La même source annonce qu’il est poursuivi pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, incendie volontaire, destructions de biens publics et privés, violences et voie de fait. L’enquête se poursuit,





Le Soleil informe que les complices de l'étudiant auraient pris la fuite dès qu’ils ont appris l’arrestation de leur tête de file présumé.