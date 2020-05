Saccage des véhicules des sapeurs-pompiers et de la Croix-Rouge à Diamaguène : 4 personnes arrêtées

Des têtes commencent à tomber après la rébellion de la population de Diamaguène Sicap-Mbao contre à l’inhumation de Ousmane Guèye, décédé de la Covid-19 à l’hôpital de Pikine, dans la banlieue dakaroise. Quatre (4) des instigateurs ont été interpellés jeudi, par la police de la localité.



Il s’agit de Ousseynou, Seydou.F, Yacine.D et Emilie. Nd. Selon L’As, ces individus sont actuellement en garde à vue dans les locaux du poste de police de Diamaguène. Ils sont soupçonnés d’être les instigateurs du saccage de trois (3) véhicules des secouristes dont celui des sapeurs-pompiers et de la Croix-Rouge.



Ils vont répondre des délits de destruction de biens publics, d’agression contre des agents assermentés dans l’exercice de leurs fonctions.



Pour rappel, l’incident a eu lieu mercredi. Les populations de Diamaguène-Sicap-Mbao se sont opposés à l’enterrement d’une victime de la Covid-19 décédée à l’hôpital de Pikine au motif qu’elle n’habitait pas le quartier et n’avait pas de certificat d’inhumation en bonne et due forme. Elles ont attaqué les secouristes, saccagé leurs véhicules avant de blesser certains parmi les soldats du feu.