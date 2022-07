Saccage du Lycée de Yoff : Mamadou Talla annonce des sanctions contre les 17 élèves incriminés

Le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, s'est prononcé sur le saccage de salle classe au Lycée Ousmane Sembène de Yoff (Dakar). Il annonce des sanctions contre les élèves mis en cause et appelle leurs parents à réparer les dégâts causés.



"D'abord, il faut préciser que c'est un Lycée de 2600 élèves. Deuxième constat, c'est une classe de 4e . E troisièmement, c'est déplorable, nous n'allons pas l'accepter. L'année dernière, il y avait eu cette balbutiement, nous les avons arrêtés tout de suite. Cette année également, nous avons corsé, les élèves ont été identifiés. Ils sont au nombre de 17, celui qui a été en tête a été identifié. la gendarmerie a fait un excellent travail", a déclaré M. Talla.



Aujourd'hui, a informé le ministre, les responsables du Lycée en question sont en train de faire leur conseil de discipline et "on prendra des sanctions à l'encontre de ces élèves et également pour que les élèves, la communauté, les parents d'élèves, tout le monde convienne réparer cette classe. Au moment où on a besoin de tables bancs, on ne peut pas voir ça", a-t-il fait savoir.



Pour Mamadou Talla, "l'école est un lieu de socialisation, un lieu où l'on transmet des connaissances mais pas un lieu où l'on donne ce genre de comportement, cela ne correspond pas à nos valeurs et nos réalités".



Mamadou Talla s'exprimait à l'occasion d'une cérémonie au Lycée d'excellence de Diourbel.