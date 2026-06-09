Sacré-Cœur 3 : le média éducatif Télé-École touché par un incendie, aucun blessé signalé

Un incendie s’est déclaré ce mardi dans les locaux de Télé-École, situés à Sacré-Cœur 3. Le sinistre a touché une partie du bâtiment abritant ce média 100 % digital et multimédia dédié à l’éducation et à la formation.
Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux et poursuivent leur intervention. Selon les premières informations, la situation est désormais sous contrôle.
Joint sur place, le propriétaire du média a précisé que l’incendie a principalement affecté l’espace abritant la station de radio. Il a également rassuré quant au bilan humain, affirmant qu’aucune victime n’est à déplorer et que l’ensemble du personnel est sain et sauf.
Les circonstances exactes de cet incendie restent pour l’heure inconnues.
Nous y reviendrons.
Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux et poursuivent leur intervention. Selon les premières informations, la situation est désormais sous contrôle.
Joint sur place, le propriétaire du média a précisé que l’incendie a principalement affecté l’espace abritant la station de radio. Il a également rassuré quant au bilan humain, affirmant qu’aucune victime n’est à déplorer et que l’ensemble du personnel est sain et sauf.
Les circonstances exactes de cet incendie restent pour l’heure inconnues.
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