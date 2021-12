Sacré-cœur 3: l’ISEG expulsé de ses locaux pour arriérés de loyer

L’établissement d'enseignement supérieur l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (ISEG) de Mamadou Diop a été expulsé des locaux qu'elle occupait à Sacré-Cœur 3.



D’après le journal « Les Échos », qui donne l’information, les biens de l’école ainsi que tous ses occupants ont été déguerpis pour arriérés de plusieurs mois de loyer.



Au total, l’ISEG doit payer la somme de 12 millions Fcfa à son bailleur et 1 million Fcfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.