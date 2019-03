Sada Thioub sur sa première convocation : " je viens pas pour ressortir "

Dés qu’il s’est révélé au grand public avec Nîmes, en août dernier, Sada Thioub a toujours clamé son envie de rejoindre les « Lions ». Le joueur né à Nanterre et formé au Stade Malherbe de Caen se dit soulagé par cette première convocation. Thioub compte jouer sa partition afin que son séjour dans la Tanière puisse perdurer.



«Je serai à l’écoute du sélectionneur. Mais s’il me donne ma chance, j’essaierais de m’exprimer à ma manière et d’apporter un plus à cette belle équipe du Sénégal. Je viens pour ne pas sortir de l’équipe parce que je ne veux pas briser mon rêve », a soutenu le joueur dans un entretien accordé au quotidien sportif Record.



Toutefois, le nouveau recrue d'Aliou Cissé n’a pas perdu de temps pour dérouler son objectif. « je dois d’abord bien m’intégrer et m’adopter aux conditions de vie du groupe parce que c’est important pour la suite. Sur le plan sportif, essayer petit à petit de prendre mes repères mais aussi me battre pour convaincre le coach afin d’être sur la liste des joueurs qui vont disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019."