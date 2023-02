Sadio Mané : « Le football m’a manqué, c’était une longue période »

Sadio Mané est de retour en compétition. Blessé le 8 novembre, a rejoué avec ses partenaires, hier dimanche. L’international sénégalais a remplacé Kingsley Coman à l’heure de jeu (64’) dans le choc du haut de tableau entre le Bayern Munich et l’Union Berlin (3-0).



« Le football m’a manqué. C’était une longue période. Jouer d’entrée contre Paris ? Je ne sais pas encore, on verra bien » a déclaré Sadio Mané en zone mixte dans des propos rapportés par Bayern Munich France.

Après avoir raté la Coupe du monde avec le Sénégal et le match aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (1-0), le champion d’Afrique retrouve des sensations et sera bien présent pour le match retour dans un peu plus de de dix jours.



Un renfort de taille pour l’entraîneur bavarois Nagelsmann qui aura besoin de son attaquant pour la qualification.