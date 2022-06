Sadio Mané annonce la construction d’un stade avec une pelouse synthétique dans son village

Sadio Mané faisait encore l’actualité avec un match de gala qu’il avait organisé à Bambali. En compagnie de stars comme El Hadj Diouf, Papiss Demba Cissé et Mbaye Diagne, ils ont fait plaisir aux fans de la localité en jouant au foot, sous la pluie. Le champion d’Afrique a profité de cette occasion pour annoncer la construction d’un stade avec une pelouse synthétique dans son village.



« J’ai rejoué sur ce terrain historique avec beaucoup de plaisir. J’ai beaucoup aimé rejouer sous la pluie, sur le terrain de Bambali. Mes anciens coéquipiers d’enfance en ont fait la demande » a déclaré Sadio Mané dont les propos sont relayés par Wiwsport.



C’est d’ailleurs suite à ce match que le ballon d’or africain a pris la décision de construire une nouvelle infrastructure pour sa localité. Mané a annoncé la construction d’un stade avec une pelouse synthétique. « Ils (ses amis) m’ont dit qu’il est temps de changer le terrain. Je vais lancer les travaux et dans 5 à 6 mois le stade sera doté d’une pelouse synthétique. J’espère que mes partenaires vont m’accompagner », a ajouté celui dont le geste (le match sous la pluie) est salué par ses fans qui admirent son humilité.



« Tout ce que je fais est destiné au Sénégal. Certes c’est à Bambali, mais il faut toujours qu’on commence quelque part » a-t-il fait savoir. Notons que Bambali dispose actuellement d’un centre de santé qui polarise 8000 habitants de Bambali et de 7 autres villages environnants, d’un Lycée, d’une station d’essence et d’une couverture réseau 4G.