Sadio Mané au Real : Liverpool dément

Le site français, France Football a annoncé ce lundi que Sadio Mané a trouvé un accord de principe avec le Réal Madrid. Une information démentie ce mardi par Liverpool. En effet, selon "The Mirror", Liverpool a démenti avoir trouvé un accord avec le Réal Madrid concernant un transfert de Mané chez les Merengues.L’attaquant sénégalais, actuellement avec les «Lions » à Vittel pour la phase préparatoire de l’équipe nationale pour la Coupe du Monde 2018, a fait une bonne saison avec les « Reds ». Et a été l’unique buteur de Liverpool face au Réal Madrid lors de la finale de Ligue des champions jouée le 26 mai dernier à Kiev et remportée par Zidane et ses joueurs sur la marque de (3-1).