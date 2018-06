Sadio Mané au Réal Madrid : Amdy Faye et Cheikh Sidi Ba se prononcent

Le transfert de l’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané au Réal Madrid continue d’alimenter les débats. Les internationaux Amdy Faye et Cheikh Sidi Ba se sont prononcés sur la question et ont donné le feu vert à Sadio Mané.« C’est un très bon choix pour lui. Il est dans une bonne logique de progression. Il faut battre le fer quand il est chaud. S’il a l’occasion de partir, qu’il parte. C’est un joueur sérieux. C’est quelqu’un qui ne sort beaucoup et qui est très discipliné », a indiqué le mondialiste de 2002, Amdy Faye, avant de faire des réserves. En effet, Amdy craint que Sadio ne puisse pas rentrer dans les plans du coach qui va venir après la démission de Zidane qui était, selon la Presse, le recruteur de Mané.Cheikh Sidi Ba aborde dans le même sens qu’Amdy Faye. Selon lui, «Le fait que le Réal s’intéresse à Sadio est une très bonne chose pour lui et pour le football sénégalais. Si jamais il arrive à signer au Réal Madrid, ce sera une première pour un joueur sénégalais. Tout cela, c’est par rapport aux qualités de Sadio et par rapport à ses performances. Si jamais aujourd’hui il signe au Réal, il franchira le palier supérieur ».Avec Stades