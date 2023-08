Sadio Mané entend rénover le stade de Bambali

C'est nouvel engagement pris par Sadio Mané. Le champion d'Afrique entend rénover le stade de Bambali, son village natal. Il sera de 1000 places et doté d’une pelouse synthétique. Les travaux devraient démarrer la semaine prochaine, selon Ibrahima Touré maire de Bambali par ailleurs son oncle.



« Sadio Mané est mon partenaire. Il a pris la décision de faire la pelouse synthétique et une tribune de 1000 places. Tout est déjà en place et l’entrepreneur est déjà arrivé. Dans une semaine, les travaux vont démarrer la semaine prochaine », a fait savoir le maire de Bambali sur la RFM, à l’occasion du tournoi dit des ''8 grands de Bambali''.



L’attaquant de la sélection sénégalaise a déjà construit un hôpital et une école dans son village.



Sadio Mané a reçu le « prix Socrates » décerné pour la première fois lors de la cérémonie du Ballon d'or . Le Champion d’Afrique 2022 a été récompensé pour son investissement dans le développement de son village natal de Bambali.