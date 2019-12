Sadio Mané est "fier" de sa quatrième place au Ballon d'Or

L'attaquant de Liverpool, Sadio Mane, s'est fixé pour objectif de remporter le Ballon d'Or après avoir terminé quatrième du scrutin en 2019. Le capitaine de Barcelone, Lionel Messi, a remporté le prix pour la sixième fois lors de la cérémonie de lundi à Paris.Le coéquipier du club de Mané, Virgil van Dijk, a échoué comme dauphin de la Pulga tandis que la star de la Juventus Cristiano Ronaldo s'est classée troisième, à 210 points derrière son rival argentin.Mané a raté le podium. Sa 4e position aurait pu décevoir, mais l'international sénégalais l'a pris de manière positive. Et a suggéré que plus de succès avec les champions d'Europe que sont Liverpool pourraient l'aider à concourir pour le prestigieux prix de 'France Football'.

Les Reds, qui sont désormais une force qui compte en Angleterre et à l'étranger, comptaient quatre joueurs dans le top 10 et six dans le top 20. "Cela signifie que nous sommes une grande équipe avec de grands joueurs et une grande qualité", a déclaré Mane sur le site officiel de Liverpool.



"Les gars ont encore beaucoup à montrer et j'espère que nous pourrons le montrer cette saison. Je suis très fier et heureux d'être nommé quatrième au monde. Je veux aller de l'avant et pourquoi pas être numéro un dans le futur ? Je ferai tout mon possible pour gagner la Ligue des champions et la Premier League avec Liverpool et nous verrons ce qui se passera".



Lionel Messi lui-même avait déclaré que c'était dommage de voir Mané seulement quatrième. L'Argentin vouant une grande admiration pour le Sénégalais, et il l'a prouvé en le designant comme son numéro un dans son vote pour le prix de "The Best". Un hommage que l'ancien joueur de Southampton a dû très certainement apprécier. Et ça pourrait aussi être une motivation pour tenter de lui succéder dès 2020.



Mané (27 ans) peut encore remporter un prix individuel en cette année 2019. Il fait, pour rappel, partie des dix nommés pour le titre du meilleur joueur africain. Le verdict est attendu le 7 janvier prochain. Comme principaux adversaires, il aura son coéquipier en club Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez.



