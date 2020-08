Sadio Mané et Mohamed Salah champions de tennis à Liverpool

Qui a dit que Mohaed Salah et Sadio Mané ne s’entendaient pas ? En stage pour la reprise de la nouvelle saison en Autriche, les deux joueurs de Liverpool font la paire en tennis de table.



Une photo pour les mauvaises langues. Sur une image publiée sur les réseaux sociaux du club, on peut voir l’Egyptien et le Sénégal prendre la pose de la victoire.



S’ils sont complémentaires sur le terrain, les deux Africains ont laissé croire à une cohabitation difficile ces derniers mois. Des actions de jeu où l’un manquait de faire la passe à l’autre et vice versa. Une situation expliquée par un ex coéquipier. “C’est bon d’avoir de la compétition dans l’équipe. C’est normal. Salah veut marquer plus que Mané et c’est le football“, a indiqué le défenseur Dejan Lovren désormais au Zenit Saint Petersburg.



“Si les deux sont en forme, c’est super pour l’équipe et c’est le plus important. Quand Salah ne marque pas il ne va pas s’en prendre à Mané. Au contraire, il se concentre sur ses erreurs pour s’améliorer au match suivant“, a t-il ajouté.



Africa Top Sports