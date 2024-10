Sadio Mané le Nianthio national en sauveur

Le plus grand joueur sénégalais de tous les temps...



Le Sénégal composte son ticket pour la CAN marocaine



Cette victoire à l'arraché : Une leçon de persévérance



On va encore rivaliser de superlatifs pour qualifier Sadio Mané ce Nianthio national qui a extirpé le peuple avisé et exigeant du foot du bourbier malawite sur un coup franc magistral obtenu et transformé en toute fin de partie.

Au bout du bout !

Et pourtant, au regard du déroulé de cette partie haletante, l'ancien attaquant de Liverpool nous a plongé dans plusieurs moments de doute pour avoir été l'auteur de 3 frappes non cadrés...Autant de ratés qui ont finalement installé le doute pour provoquer ce final à la Hitchcock. Avec Sadio, on passe souvent par toutes les émotions.



Sous une fine pluie caractéristique du climat en Afrique australe, ces Malawites accrocheurs en diable ont prouvé que dans le haut niveau, il n y a plus de petites équipes.



Oui la délivrance Mané est survenue pratiquement à la dernière minute du temps additionnel.

Une véritable leçon de foot et de vie.

Un match dure 90 minutes en sus du temps additionnel.

Autrement dit, il ne faut jamais se décourager à l'image des joueurs Allemands mondialement connus pour cette mentalité de compétiteurs qui ne baissent jamais les bras.



Sadio Mané fait également d'une pierre deux coups en rabattant le caquet à tous ces supporters impatients en manque de lucidité qui réclament son exil sur le banc de touche au regard d'une supposée vieillesse.

C'est Nianthio qui reste plus que jamais le Boss, le maître à jouer ,bref l'homme à tout faire de la sélection.



Coaching gagnant d'un Pape Thiaw qui n'a pas fait preuve de frilosité en lançant dans le bain le jeune latéral gauche ( 19 ans) du Slavia Prague Elhadji Malick Diouf auteur d'un grand match.

Idem pour Pape Matar Sarr au four et au moulin...

Mais à mon avis, c'est plutôt Ilimane Ndiaye qui se positionne actuellement comme le lieutenant attitré de Mané.

Son entrée sur la pelouse de Lilongwe a dopé tout le bloc d'équipe en lui donnant de l'allant et du tonus.

Normal, le joueur d'Everton demeure l'un des rares joueurs créatifs de ce groupe de tôliers. Il est capable de faire sauter tout verrou défensif par son art du dribble, son agilité et ses passes qui cassent souvent les lignes adverses.

Un plaisir de suivre Ilimane Ndiaye sur une pelouse.



Le foot est magique!



Par Mamadou Lamine Diatta