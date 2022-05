Sadio Mané réagit aux rumeurs sur un départ de Liverpool: « je suis heureux ici »

Sadio Mané (30 ans) a maintenu les espoirs de titre de Liverpool en inscrivant le but de la victoire sur le terrain d’Aston Villa (1-2), mercredi. Il a aussi quitté Villa Park avec le trophée d’homme du match, une reconnaissance de plus au cœur d’une saison magnifique (22 buts en 48 matchs), déjà récompensée d’un sacre en League Cup et d’un autre en Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. Mais, six ans après son arrivée sur les bords de la Mersey, des doutes ont émergé cette semaine sur son avenir dans le Nord de l’Angleterre, où il est sous contrat jusqu’en 2023.



"Je suis heureux ici"

Jürgen Klopp ne veut pas se séparer de celui qu’il a qualifié de "machine", mardi soir. Le principal intéressé, lui, a réagi aux rumeurs d’un potentiel départ dans un grand sourire. "Oui, je suis heureux ici, je pense que lorsque nous gagnons des trophées, je suis plus heureux, a-t-il confié. J'essaie de profiter de chaque instant, en essayant d'aider mes coéquipiers et je trouve que les gars me facilitent beaucoup la tâche. Je suis très heureux."



Présent à ses côtés, son coéquipier Jordan Henderson a souligné son importance capitale au sein de l’effectif. "Ses performances sont toujours incroyables, a insisté le milieu de terrain anglais. La quantité de travail qu'il fait pour l'équipe, avec et sans le ballon également. Il défend, gagne le ballon haut, il y a sa qualité autour de la surface et vous l'avez vu avec sa finition, il nous a donnés les trois points."



Mané peut viser un quadruplé historique avec Liverpool, toujours en lice pour remporter la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup. Il est aussi un candidat très sérieux au Ballon d’Or aux côtés de Karim Benzema. Mardi, plusieurs médias catalans ont évoqué un intérêt du FC Barcelone pour l’ancien joueur de Metz.