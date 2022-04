Sahara occidental : aux origines de la crise entre l’Espagne et le Maroc

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez est attendu jeudi au Maroc à l’occasion d’une visite officielle de deux jours censée marquer la fin d’une crise diplomatique majeure entre les deux pays et relancer les relations bilatérales.



Le palais royal marocain a précisé dans un communiqué que Mohammed VI "aura des entretiens officiels" avec Pedro Sanchez et "offrira également un iftar", rupture du jeûne du ramadan, "en l'honneur" de son "illustre hôte".



Une invitation à la rupture du jeûne saluée par le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, qui a indiqué, mardi, qu’elle est considérée à Madrid comme un "signe d'amitié très fort".



Toujours est-il que l’Espagne et le Maroc, brouillés depuis avril 2021, reviennent de loin. Les voisins ont entamé la normalisation de leurs relations le 18 mars, après un an de crise, à la faveur d’un changement de position de Madrid sur le statut du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole.