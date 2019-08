Sahel: cinq ans après sa création, Barkhane peine toujours à convaincre

Montée en puissance des armées sahéliennes



En parallèle, la France et ses partenaires européens doivent accompagner la formation des armées des pays du Sahel, et leur montée en puissance. Une politique qui culmine avec le lancement, en juillet 2017, de la force conjointe du G5 Sahel, bras armé d’une entité politique lancée quelques années auparavant.



Le projet du G5 Sahel est ambitieux : les armées des cinq pays doivent mutualiser hommes et moyens, sous un commandement unique, pour lutter contre le terrorisme dans la région, au niveau des frontières de chaque État.



« Un jour ou l’autre l’opération Barkhane s’achèvera, avait annoncé le général Patrick Bréthous. Nous sommes probablement là pour quelques mois ou quelques années, et au fur et à mesure, Barkhane petit à petit laissera la place à une autonomie de ces pays. »



Mutation du conflit



La suite des évènements n’a pas donné raison au plan français qui s’est heurté, notamment, à deux difficultés majeures.



D’abord sur le plan opérationnel : Barkhane a connu quelques victoires. L’opération a notamment affaibli l’EIGS (État islamique dans le Grand Sahara) dans la région de Ménaka, à l’Est du Mali, mais les groupes terroristes ont su s’adapter. « Barkhane, en un sens a changé la donne dans le Sahel, explique Mahamoudou Savadogo, chercheur sur les questions de sécurité au Burkina Faso. Mais les terroristes ont su s’adapter. Ils ont changé leur mode opératoire, sont devenus plus mobiles en utilisant des motos. De plus, ils se sont déplacés, étendant largement le front des combats. »



Les terroristes se sont repliés dans le Nord du Burkina et ont même investi l’Est du pays qui connaît une recrudescence de violences inouïes ces derniers mois.



Autre changement majeur : les groupes jihadistes ont adopté la stratégie du « terrorisme communautaire ». « Ils s’intègrent au sein des populations et les utilisent pour atteindre leur objectif », poursuit Mahamoudou Savadogo.



Depuis deux ans, le centre du Mali, et aujourd’hui le Nord du Burkina, connaissent une flambée de violences intercommunautaires. Le massacre du village malien d’Ogossagou, en mars, a fait près de 160 morts. Celui d’Arbinda au Burkina, plus de 60. Les terroristes instrumentalisent des tensions anciennes et les conflits pour les ressources naturelles se transforment en tragédies. Les populations se retrouvent entre le marteau et l’enclume : accusées par les uns de collaborer avec les terroristes et par les autres d’être vendues aux forces étrangères.



« Les violences intercommunautaires, c’est vraiment le risque majeur, explique le général Frédéric Blachon en avril sur notre antenne. On connait après le cycle de représailles donc c’est vraiment la hantise de toutes forces armées. Ces combats intercommunautaires peuvent avoir des tas de raisons, et c’est à nous d’éviter d’en rajouter », conclut celui qui était alors commandant de Barkhane.



Ensablement



Pendant que le conflit change de visage, la montée en puissance du G5 Sahel, n’avance toujours pas, faute de financement.